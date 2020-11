Pierwsze zdjęcie z tajnego horroru Bena Wheatleya ''In the Earth''

Brytyjski filmowiec, którego dramat Rebeka zadebiutował w tym roku na platformie Netflix poinformował ogólnoświatowe media, iż zakończyły się zdjęcia do jego nowej produkcji utrzymywanej do tej pory w tajemnicy. Film noszący tytuł 'In the Earth' należy do gatunku horroru i traktuje o świecie opanowanym przez pandemię – brzmi znajomo? Poniżej możecie zapoznać się z pierwszym zdjęciem z tej produkcji.