Zdjęcia do "Wiedźmina" wstrzymane z powodu koronawirusa na planie

Platforma Netflix wstrzymała prace na planie serialu Wiedźmin. Powodem takiego stanu rzeczy są pozytywne wyniki na COVID-19 wśród ludzi pracujących przy serialu.

Pandemia koronawirusa ponownie daje się we znaki filmowcom. Tym razem doświadczają tego twórcy serialu Wiedźmin. W Wielkiej Brytanii trwają aktualnie zdjęcia do drugiego sezonu hitowej serii platformy streamingowej. Niestety z powodu zarażenia się koronawirusem prace na planie musiały zostać wstrzymane. Jak się okazuje kilka osób z ekipy otrzymało pozytywne wyniki na COVID-19. Netflix oczywiście zarządził testy dla wszystkich pracowników – z medialnych doniesień wynika, że nikt z głównej obsady nie został zarażony.

Zdjęcia w Arborfield Studios, na zachód od Londynu, mają wystartować w momencie, kiedy włodarze platformy streamingowej będą pewni, że plan zdjęciowy jak i osoby na nim pracujące są już bezpieczne.

Przypomnijmy, że to druga sytuacja, w której plan zdjęciowy Wiedźmina zostaje zamknięty. Po raz pierwszy doszło do tego jeszcze w marcu, kiedy to aktor Kristofer Hivju otrzymał pozytywny wynik na COVID-19. Przerwa w pracach trwała aż do sierpnia, ponieważ Wielka Brytania przeżywała pierwszy lockdown.

