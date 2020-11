Po ponad półtora roku zakończyły się zdjęcia do oczekiwanej trzeciej części filmu Jurassic World noszącej podtytuł 'Dominion'. Produkcja nie była łatwa, bowiem w jej trakcie wynikła pandemia koronawirusa, co skutecznie utrudniało pracę do samego końca. Ta jednak zakończyła się sukcesem i teraz nic tylko pozostaje nam czekać na kinową premierę filmu.

Koniec zdjęć w Pinewood Studios w Wielkiej Brytanii ogłoszono w minioną sobotę. Twórcy po wybuchu obecnie panującej pandemii stanęli przed szeregiem problemów. Nie raz i nie dwa z powodu koronawirusa zmuszeni byli zawiesić prace na planie. W trakcie produkcji wykonano około 40 tys testów na COVID-19, wydano miliony dolarów na środki bezpieczeństwa – mowa o kwocie rzędu 6-8 mln dolarów, a ekipa i aktorzy żyli przez wiele miesięcy w izolacji.

Jurassic World: Dominion była jedną z pierwszych wielkich studyjnych produkcji, która wznowiła zdjęcia po wiosennym lockdownie. Universal bardzo szybko zareagował na nowe warunki i przygotował wszystko tak, aby zarówno ekipa, jak i aktorzy czuli się maksymalnie bezpiecznie. Najtrudniejszym rozwiązaniem dla wszystkich była izolacja. Osoby związane z projektem na czas zdjęć ulokowane były w wynajętym na wyłączność hotelu, gdzie spędzili łącznie 4 miesiące.