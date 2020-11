Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Potyczki z robotem i walka o Bananową Koronę – nowe odcinki "Królewskiej Straży" na antenie Boomeranga 0

Misje ratunkowe to specjalność agentów Królewskiej Straży! Nie straszne im nagłe potyczki – potrafią rozwiązać wszystkie napotkane zagadki i pokonać różne pogodowe przeciwności. Luka, Dalilah, Zębatka, Jabari, Norvyn i TJ zrobią wszystko, aby wypełnić powierzone im misje. Superbohaterska grupa powraca na antenę Boomeranga w premierowych odcinkach już 16 listopada!

Luka i jego przyjaciele zostali powołani z Pięciu Królestw – każdy z nich zrobi co w jego mocy, aby obronić własną krainę! Jednak łącząc wspólne siły, walczą razem, stając się niepokonanymi obrońcami całej Ziemi! Podczas żadnej misji nie są pozostawieni sami sobie – pomaga im ogromny robot Alfa-Bot, którym dostaną się wszędzie, gdzie tego potrzebują. Gigantyczną maszyną ważącą aż 50 ton, kieruje roztropna koala Zębatka. Dla tej bohaterki sterowanie Alfa-Botem to pestka! Aby wkroczyć do akcji, drużynie potrzeba jeszcze tylko jednej rzeczy: motywującego okrzyku "Królewska Straż, już czas!".

W premierowych odcinkach serialu przywódca ekipy Luka, postanowi nauczyć się odpoczywać. W tym celu uda się do niezawodnego Króla Kota, jednak w międzyczasie rozpęta się straszna burza piaskowa. Czy zrelaksowany waleczny wilk będzie w stanie przewodzić Królewskiej Straży? W nowych odcinkach drużyna będzie towarzyszyć Dalilah podczas Zawodów IronApe w Królestwie Dżungli. Niestety w tym samym czasie Envie Fernandez zamierza wykraść Bananową Koronę, a bohaterowie postarają się jej w tym przeszkodzić. Innym razem nowy wynalazek Profesora Gambita nie zadziała dokładnie według zamierzeń – istnieje ryzyko, że może narobić szkód. Królewska Straż będzie musiała uratować siebie i innych przed niesfornym robotem Łazikiem!

Premiera nowych odcinków "Królewskiej Straży" w poniedziałek 16 listopada o 18:00. Emisja codziennie o 18:00 na antenie Boomeranga.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia