Jordan Peele zapowiada nowy horror - premiera w 2022 roku 0

Universal Pictures zapowiedziało premierę nowego horroru reżysera takich hitów jak Uciekaj! oraz To my. Jordan Peele zaprezentuje nam swoje nowe dzieło latem 2022 roku.

Na razie na temat nowego projektu cenionego filmowca nie wiemy w zasadzie nic poza datą premiery oraz gatunkiem. Universal Pictures ogłosiło, że horror zawita na ekranach kin 22 lipca 2022 roku. Raczej na pewno nie chodzi o remake W mroku pod schodami, którego Jordan Peele będzie tylko i wyłącznie producentem.

Jordan Peele to obecnie jedno z najgorętszych hollywoodzkich nazwisk, jeśli chodzi o reżyserów. Uciekaj! dało mu Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny, a także nominację w kategorii najlepszy reżyser. Zresztą jego horror miał również szansę na statuetkę w głównej kategorii. Kolejną nominację otrzymał, jako producent filmu Czarne Bractwo. BlacKkKlansman.

Peele to nie tylko twórca odnoszący sukcesy artystyczne. Jego dzieła zarabiają także ogromne pieniądze. Uciekaj!, które miało mikroskopijny budżet sięgający 4,5 mln dolarów, zarobiło na całym świecie ponad 255 mln dolarów. Z kolei To my zarobiło taką samą kwotę, jednak budżet filmu został zwiększony do 20 mln dolarów.

Źrodło: Collider