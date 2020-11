Gerard Butler po raz czwarty wcieli się w Mike'a Banninga 0

Jak donoszą zagraniczne media Gerard Butler podpisał kontrakt na udział w czwartym filmie z serii 'Has Fallen'. Aktor ponownie wcieli się w postać Mike’a Banninga, szefa ochrony prezydenta USA.

fot. materiały prasowe

Ta pełna akcji seria składa się do tej pory z trzech filmów – Olimp w ogniu, Londyn w ogniu i Świat w ogniu. Nadchodząca czwarta część nosić ma tytuł Night Has Fallen.

Za reżyserię kolejnego z pewnością tak samo przepełnionego akcją filmu odpowie Ric Roman Waugh, spod którego skrzydeł wyszła część trzecia serii. Zdjęcia do Night Has Fallen rozpocząć mają się na początku przyszłego roku w Bułgarii.

Jeśli chodzi o szczegóły fabularne to obecnie trzymane są one w ścisłej tajemnicy. Tak samo jak nazwiska osób należących do pozostałej obsady. Scenariusz do czwartej części tej serii akcji napisze Robert Kamen we współpracy z Butlerem i Alanem Siegelem.

W pierwszym filmie z 2013 roku Mike ratował przed terrorystami Biały Dom. W Londynie w ogniu musiał uratować światowych przywódców obecnych na pogrzebie premiera Wielkiej Brytanii przed terrorystycznym spiskiem sięgającym samych szczytów. A w filmie Świat w ogniu Banning oskarżony zostaje o zamach na prezydenta USA i za wszelką cenę musi oczyścić swoje dobre imię i udaremnić kolejny atak. Części te stały się kasowymi hitami, zarabiając łącznie na całym świecie ponad 500 mln dolarów.

Źrodło: deadline