Dlaczego Warner Bros. Pictures zrezygnował z usług Johnny'ego Deppa?

Johnny Depp nie będzie więcej portretował postaci Gellerta Grindelwalda w serii "Fantastyczne zwierzęta". Aktor kilka dni temu ogłosił tę informację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Oczywiście nie była to jego decyzja, a prośba wytwórni. Pytanie brzmi – dlaczego Warner Bros. Pictures zrezygnował z usług Johnny’ego Deppa?

Przez wiele miesięcy Johnny Depp był nękany i oskarżany przez media, które twierdziły, że aktor wielokrotnie maltretował fizycznie i psychicznie Amber Heard. Informacje te ujrzały światło dzienne jeszcze przed wybuchem ruchu #MeToo pod koniec 2017 roku. Oczywiście Depp został bardzo szybko osądzony i zlinczowany w mediach oraz na portalach społecznościowych. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. To jego partnerka, Amber Heard miała być agresorką.

Mimo wszystko owy okres bardzo mocno odbił się na karierze i reputacji Deppa, który do dnia dzisiejszego boryka się z problemami. Na początku listopada Johnny Depp przegrał w sądzie z News Group Newspapers, które zostało przez niego pozwane za zniesławienie po tym, jak w "The Sun" opublikowany został materiał, w którym nazywa się go damskich bokserem i żonobijcą. Kilka dni temu gwiazdor ogłosił, że odchodzi z uniwersum Harry’ego Pottera i nie będzie więcej wcielał się w postać Gellerta Grindelwalda w serii "Fantastyczne zwierzęta". Wytwórnia ogłosiła, że jego rola zostanie przekształcona. Pytanie jednak brzmi – dlaczego włodarze Warner Bros. Pictures zdecydowali się na taką decyzję skoro Johnny Depp jest najprawdopodobniej niewinny (wyrok sądowy w tej sprawie nadal nie zapadł)?

Od czasu zakończenia zdjęć do Zbrodni Grindelwalda AT&T połączyło się z Warner Bros. Pictures tworząc jedną firmę – WarnerMedia. Nowe władze pod przewodnictwem prezesa Jasona Kilara oraz zarządzającą studiem filmowym Ann Sarnoff, mają zasadę: brak tolerancji dla tego rodzaju kontrowersji.

I tutaj pojawia się pewien szkopuł, ponieważ jakiś czas temu do sieci wyciekł materiał wideo, na którym inna z gwiazd wytwórni, Ezra Miller dusi kobietę. Do zdarzenia doszło na Islandii jeszcze przed wybuchem pandemii. Odnotujmy, że Ezra Miller również występuje w serii "Fantastyczne zwierzęta" oraz jest gwiazdą widowiska o Flashu. Ani aktor, ani studio do dnia dzisiejszego nie skomentowali filmiku, który trafił do sieci.

Źrodło: Variety