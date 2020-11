"Między nami, misiami: Film" przedstawia zabawne przygody trójki braci Grizza, Pandy i Lodomira, którzy udali się w szaloną podróż do Kanady po tym, jak nieświadomie doprowadzili do spustoszenia w rejonie Zatoki San Francisco. Bohaterowie poprzez swoje wesołe wybryki spowodowali szereg skarg mieszkańców. Zostali wytropieni przez agenta z Wydziału Kontroli Dzikiej Natury i od tego czasu zwiedzają kraj swoim fioletowym samochodem. Na swojej drodze poznają nowe, wspaniałe postacie, jednocześnie nie zapominając o zabawie! Animowana komedia, której premiera odbędzie się już niebawem, porusza tematy akceptacji i przyjaźni.

Na specjalne zaproszenie Cartoon Network, Dawid Kwiatkowski – znany polski piosenkarz, autor tekstów, juror wielu programów rozrywkowych – użyczył głosu jednemu z bohaterów w produkcji "Między nami, misiami: Film". Dawid mając na swoim koncie już kilka ról dubbingowych, podjął się kolejnego wyzwania! Tym razem odgrywana przez wokalistę postać, podobnie jak on sam – obraca się w świecie show biznesu, mierząc się z cieniami i blaskami sławy.