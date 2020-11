Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Tenet" - najnowsza superprodukcja Christophera Nolana zadebiutuje na Blu-ray i DVD 0

Dzięki sukcesowi trylogii "Mrocznego Rycerza" Christopher Nolan stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów na świecie, a premiera każdego jego nowego filmu jest wydarzeniem. Tenet to jego najnowsza produkcja, która do kin trafiła w czasie pandemii i mimo wielu zamkniętych kin spotkała się z żywym zainteresowaniem widzów oraz ciepłym przyjęciem krytyków. Wyprodukowany za 200 milionów dolarów obraz zadebiutuje na 4K Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray™ i DVD już 15 grudnia.

W kijowskiej operze dochodzi do ataku terrorystycznego. Wśród osób usiłujących powstrzymać zamachowców jest Bohater, bezimienny agent CIA (John David Washington). Na miejscu jest świadkiem niewiarygodnej akcji, podczas której zamaskowany żołnierz zdaje się manipulować czasem. Chwilę później Bohater zostaje porwany, a później poddany wymyślnym torturom. Męczarnie kończą się, gdy połyka ukrytą truciznę i umiera…?

Kiedy Bohater budzi się, odkrywa, że nie dość, że wciąż żyje, to tortury jakim go poddano były okrutnym testem mającym sprawdzić czy poradzi sobie w szeregach tajnej organizacji o nazwie Tenet. Od obecnej na miejscu naukowczyni dowiaduje się o istnieniu szczególnego rodzaju amunicji – kul potrafiących przenikać… czas. Kobieta jest przekonana, że pochodzą one z przyszłości, a ich istnienie dowodzi tego, że może tam istnieć broń zdolna zniszczyć… przeszłość. Wraz z innymi agentami organizacji Tenet, Bohater podejmuje się niebezpiecznej misji, w której stawką jest przyszłość świata.

W wielu swoich filmach starałem się wykorzystać element, który, w moim przekonaniu, jest wyjątkową cechą kina. Chodzimy być może ciągle do tego samego kina i co jakiś czas patrzymy na ten sam ekran przez podobną ilość czasu, ale oglądamy historie, które rozgrywać się mogą na przestrzeni godzin, lat, a nawet wieków i w ogóle nam to nie przeszkadza. Kino ma ten wyjątkowy dar manipulacji naszymi odczuciami na temat czasu. "Tenet" wyrósł z mojej fascynacji tym zjawiskiem.

mówi scenarzysta i reżyser Christopher Nolan

Filmowiec ten przyzwyczaił już swoich fanów do tego, że prawie każdy jego film to nie tylko perfekcyjnie zrealizowane widowisko, ale również oryginalny, oparty na ciekawym koncepcie scenariusz. W Dunkierce pokazał trzy podobne historie rozgrywające się kolejno na przestrzeni godziny, dnia i tygodnia, a w Interstellar opowiedział o ojcu i córce, którzy po długiej rozłące spotykają się dzięki dosłownemu zakrzywieniu czasu. Tenet jest projektem, o którym myślał od bardzo dawna.

Są w tym filmie sceny czy rozwiązania, które wymyśliłem wiele lat temu. Tak naprawdę – dekady temu. Osoby znające moje filmy odnajdą w "Tenet" nawiązania do moich wcześniejszych produkcji. Jedną z takich rzeczy jest scena pokazująca jak kula wlatuje do lufy pistoletu. Pokazywałem ją już wcześniej, ale tym razem postanowiłem zbudować wokół niej historię. mówi Christopher Nolan

DODATKI SPECJALNE W WYDANIACH BLU-RAY:

Patrzenie na świat w nowy sposób: jak powstawał Tenet – ponad godzina dodatków o castingu, fabule, scenografii, zdjęciach, plenerach, kostiumach, muzyce, kręceniu najbardziej spektakularnych scen i nie tylko.

W WYDANIACH 4K DODATKI SPECJALNE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PŁYCIE BLU-RAY.

Źrodło: Galapagos - informacja prasowa