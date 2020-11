Będzie 2. sezon ''Outsidera'' - HBO rezygnuje i trwają poszukiwania nowego domu 0

Mini serial HBO Outsider będący ekranizacją bestsellerowej powieści Stephena Kinga z założenia zakończyć się miał po jednym sezonie. Tak się jednak nie stanie. Zdecydowano bowiem, iż produkcja będzie miała kontynuację, ale nie powstanie ona dla HBO.

fot. hbo

Stacja zrezygnowała z tej produkcji. Powody takiej decyzji nie są znane. Serial miał bardzo dobrą oglądalność. Również opinie krytyków były pozytywne. Obecnie trwają poszukiwania nowego domu dla tejże produkcji. Jak na razie nie wiadomo jakie platformy czy tez stacje są zainteresowane Outsiderem. Wiadomo natomiast, iż w dużej mierze powstały już scenariusze do 2. sezonu i według Kinga są one świetne. Jak widać nie spodobały się jednak włodarzom HBO.

Cieszyliśmy się z naszej współpracy z ekipą serialu i zespołem Media Rights Capital i życzymy im powodzenia w kontynuowaniu świata stworzonego przez genialnego Stephena Kinga. powiedział w oświadczeniu rzecznik HBO

Akcja pierwszego sezonu obraca się wokół śledztwa w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Śledztwo prowadzi detektyw Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), który dokonuje oględzin zmasakrowanego ciała 11-letniego Frankiego Petersona odnalezionego w lasach stanu Georgia. Tajemnicze okoliczności przerażającej zbrodni sprawiają, że Ralph, który jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci swojego syna, postanawia włączyć do sprawy znaną z nietypowych metod pracy prywatną detektyw Holly Gibney (Cynthia Erivo), bo ma nadzieję, że dzięki jej zdolnościom uda im się wytłumaczyć to, co wydaje się być niewytłumaczalne.

Chcielibyście, aby serial powrócił, a uniwersum Kinga zostało rozszerzone?

Źrodło: deadline