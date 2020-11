Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Z powodu pandemii koronawirusa fani "Mortal Kombat" będą musieli poczekać zdecydowanie dłużej na reboot klasyka z lat 90. Dzisiaj prezentujemy Wam nowe informacje na temat kolejnej adaptacji gry wideo.

Producent Todd Garner za pośrednictwem Twittera dał nam ważną informację na temat Mortal Kombat. Co prawda zdjęcia do filmu mają potrwać jeszcze kilka dni, to na razie nie powinniśmy spodziewać się żadnych materiałów promocyjnych, ani daty premiery. Producent stwierdza, że zwiastun widowiska pojawi się dopiero w momencie ponownego otwarcia kin. Podobnie sprawa wygląda z ogłoszeniem daty premiery.

Jeszcze przed pandemią koronawirusa wydawało się, że Mortal Kombat zawita na ekrany kin 15 stycznia 2021 roku. Następnie mówiono o marcu, jednak aktualnie debiut filmu w kinach stoi pod wielkim znakiem zapytania. I nie ma co się dziwić twórcom oraz producentom. Sytuacja kin na świecie jest niejasna, a lockdowny w poszczególnych krajach sprawiają, że kolejne kina są zamykane.

Przed kilkoma tygodniami ujawniono, że Mortal Kombat otrzyma kategorię wiekową R, a fani serii gier powinni spodziewać się charakterystycznych zakończeń pojedynków, które określane są słowem "fatality".

