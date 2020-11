Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Witcher: Blood Origin" - będą dwie główne kobiece role 0

Platforma Netflix zamierza poszerzyć świat zapoczątkowany serialem Wiedźmin i zrealizować spin-off będący sześcioodcinkowym miniserialem. Dzisiaj mamy dla Was nowe informacje związane z tym projektem.

Na blogu Recapped, który może pochwalić się wieloma trafnymi doniesieniami dotyczącymi serialu Wiedźmin, znalazła się informacja na temat spin-offu The Witcher: Blood Origin.

Według najnowszych doniesień twórcy serialu poszukują dwóch aktorek do głównych ról kobiecych. Będą to postacie Eile "The Lark" Lithe oraz księżniczki Merwyn. Pierwsza opisywana jest jako muskularna kobieta po dwudziestce, z kolei druga ma być drobniejsza i młodsza.

Zdjęcia do serialu The Witcher: Blood Origin mają potrwać od maja do grudnia 2021 roku.

Cały czas trwają poszukiwania aktora, który zagra główną rolę. Kilka tygodni temu spekulowano na temat Jasona Momoy, ale na razie temat ucichł. Tak czy siak gwiazda produkcji miałaby wcielić się w rolę pierwszego wiedźmina, a cała akcja zostałaby osadzona 1300 lat przed wydarzeniami znanymi z oryginalnego serialu. Dowiedzielibyśmy się o początkach waśni między elfami, a ludźmi oraz ujawniono by sposób powstania zakonu wiedźminów.

Źrodło: Recapped