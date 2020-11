To już pewne. Fanki i fani serialu Emily w Paryżu będą mieli jeszcze raz okazję spotkać się z Emily Cooper. Produkcja dostała bowiem zamówienie na 2. sezon.

Emily Cooper zostaje w Paryżu na dłużej i może tym razem nauczy się kilku prawdziwych francuskich słów! Znakomita oglądalność serialu Emily w Paryżu (w premierowym tygodniu tytuł znalazł się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych seriali rankingu Nielsena) sprawiła, że włodarze platformy Netflix zdecydowali się na zamówienie kolejnej serii. Warto odnotować, że francuscy krytycy nie byli zachwyceni produkcją, która powiela pewne stereotypy o Francuzach.