Serial z Arnoldem Schwarzeneggerem trafi do oferty platformy Netflix 0

Bardzo ciekawe nowiny dla wszystkich fanów seriali oraz Arnolda Schwarzeneggera. Produkcja z ekranowym Terminatorem trafi na Netfliksa. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Telewizyjny oddział hollywoodzkiego studia Skydance doszedł do porozumienia z platformą streamingową Netflix. Do oferty serwisu trafi serial telewizyjny, którego gwiazdą i producentem jest Arnold Schwarzenegger. Będzie to pierwszy tak poważny romans byłego gubernatora Kalifornii z produkcją telewizyjną. Oprócz Arnolda Schwarzeneggera w serialu wystąpi również Monica Barbaro, którą zobaczymy w kontynuacji filmu Top Gun noszącej tytuł Top Gun: Maverick.

Twórcą produkcji jest Nick Santora, który pracował do tej pory przy takich seriach, jak Breakout Kings czy Skorpion. Jego najnowsza propozycja, która wciąż nie ma tytuły, zapowiadana jest jako serial szpiegowski, którego akcja będzie rozgrywała się w różnych zakątkach świata i podąży losami ojca (w tej roli zobaczymy Arnolda Schwarzeneggera) oraz córki (do tej roli została zaangażowana wspomniana Monica Barbaro). Oprócz tego Santora będzie pełnił także funkcję producenta wykonawczego.

Na razie nie jest powiedziane, kiedy ekipa zdjęciowa oraz obsada aktorską wejdą na plan. Będziemy Was informowali o rozwoju tego interesującego projektu.

Źrodło: Deadline