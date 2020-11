"Peacemaker" - poznaliśmy obsadę aktorską serialowego spin-offu "Legionu samobójców" 0

Mamy nowe informacje związane z serialem "Peacemaker", który będzie spin-offem nowego filmu o Legionie samobójców, za który odpowiada James Gunn. Poznaliśmy kolejne nazwiska, które znalazły się na liście płac.

Gwiazda Orange Is the New Black Danielle Brooks dołącza do obsady serialu "Peacemaker". Laureatka nagrody Grammy, a także aktorka nominowana do nagród Emmy oraz SAG, wcieli się w postać o imieniu Leota Adebayo. Będzie ona badała pochodzenie postaci Peacemakera, w którego wcieli się oczywiście John Cena. Dla tytułowego herosa najważniejszy na świecie jest pokój – bez względu na to, ile osób musi zabić, aby go zdobyć.

W serialu zobaczymy również Steve'a Agee'a, który powtórzy rolę z filmu The Suicide Squad. Wcieli się w postać Johna Economosa, który jest członkiem organizacji ARGUS i pomocnikiem Amandy Waller.

Poza tym na ekranie pojawią się Robert Patrick (jako Auggie Smith), Jennifer Holland (ona również powtórzy swoją rolę z The Suicide Squad i wcieli się w Emilię Harcourt) oraz Chris Conrad (sportretuje Adrian Chase’a znanego również pod pseudonimem Vigilante).

Najważniejsza informacja jest jednak taka, że "Peacemaker" w całości został napisany przez Jamesa Gunna. Filmowiec stworzył scenariusz do ośmiu odcinków serialu. Gunn zajmie się również reżyserią kilku z nich.

