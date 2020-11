Twórca "Peaky Blinders" Steven Knight pracuje nad serialem o brytyjskiej scenie muzycznej 0

Brytyjska firma zajmująca się produkcją filmową i telewizyjną Kudos oraz znany i ceniony twórca Steven Knight połączą siły, aby przygotować serial telewizyjny, który przybliży nam nieco scenę muzyczną w Wielkiej Brytanii lat 80.

Kudos to firma, która odpowiada za wyprodukowanie takich seriali, jak Gwiazda szeryfa czy The Tunnel. Stevena Knighta nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, ale jakby ktoś go nie kojarzył, to jest to człowiek odpowiedzialny za stworzenie Peaky Blinders oraz Tabu. Teraz obie strony będą ze sobą współpracowały w celu zrealizowania serialu muzycznego.

Z zapowiedzi wynika, że w serialu usłyszymy styl muzyki znany, jako Two Tone, który powstał w drugiej połowie lat 70. w Wielkiej Brytanii. Do najważniejszych wykonawców tego stylu należą takie zespoły, jak The Specials, The Selecter, The Beat, The Bodysnatchers, Bad Manners oraz Madness.

Serial pokaże nam jak muzyka, która eksplodowała na scenach w Coventry i Birmingham, pomogła zjednoczyć czarne, białe i azjatyckie grupy młodzieżowe obcujące z rasizmem i polityczną niesprawiedliwością.

Producentami serialu będą Matthew James Wilkinson i Nick Angel, czyli panowie odpowiedzialni za wyprodukowanie filmu Yesterday, w którym głównym motorem napędowym były utwory zespołu The Beatles.

Poniżej kilka utworów w stylu Two Tone:

Źrodło: Deadline