Nowe wieści o obu antologicznych produkcjach Ryana Murphye'ego 0

Ryan Murphy to twórca kultowej antologicznej serii grozy American Horror Story, która oczekuje na premierę swojego dziesiątego już sezonu. Popularność tej produkcji spowodowała, iż stacja FX zdecydowała się na zamówienie nowego serialu, spin-offa noszącego tytuł 'American Horror Stories'. W sieci pojawiły się nowe informacje odnośnie obu oczekiwanych produkcji.

fot. materiały prasowe

Murphy udostępnił nowy plakat promujący 10 sezon swojej oryginalnej serii. Jej premiera z powodu panującej pandemii koronawirusa została opóźniona i nowych epizodów doczekamy się dopiero w 2021 roku. Na poniższej grafice widzimy otwarte usta pełne ostrych jak brzytwa zębów. To z pewnością kolejna wskazówka dotycząca fabuły dziesiątej serii. Poprzednie informacje sugerowały wodny motyw tej serii i to, że z głębin wyjdzie coś przerażającego. Myślicie, że będą to jednak syreny?

Oprócz nowego materiału dotyczącego American Horror Story, Murphy ujawnił także nowy plakat spin-offa powstającego dla stacji FX. Znajduje się on poniżej. Zdradził także, iż American Horror Stories składać będzie się z 16 godzinnych odcinków. Każdy z nich zagłębi się w inny mit, tradycję bądź legendę związaną z horrorem. W obsadzie serialu pojawić mają się gwiazdy znane z oryginalnej serii.

Źrodło: ComingSoon, Instagram