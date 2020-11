W najnowszym sezonie Pisarzy w różne role wcielą się Antoni Królikowski oraz Zofia Wichłacz, którą można obecnie oglądać w duńskim serialu DNA w każdą niedzielę na Ale Kino+ o godz. 20:00. Nowe odcinki reżyseruje Paweł Maślona, autor Ataku paniki, jednego z najbardziej udanych debiutów fabularnych ostatnich lat.

"Pisarze" to serial łączący ze sobą różne światy. Literatura spotyka się tu z kinem i telewizją. W krótkich formach filmowych, razem z Zosią Wichłacz, wcielamy się w postaci z przeróżnych środowisk, portretując to, co nurtuje współczesnych polskich autorów. Będzie głównie na wesoło, ale nie zabraknie też gorzkich refleksji dotyczących naszych czasów. Dla wszystkich zaangażowanych w serial jest to ogromne wyzwanie ze względu na różnorodność tematyczną i gatunkową od dramatu przez komedie aż po sci-fi, a nawet horror. Karkołomne mamy z Zosią zadanie, ale czujemy, że jesteśmy w dobrym towarzystwie.

wyznał Królikowski