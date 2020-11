''Wyspa doktora Moreau'' otrzyma swoją serialową adaptację 0

Jak donoszą zagraniczne media studio Gunpowder & Sky pracuje nad serialowym projektem będącym adaptacją słynnej powieści H.G. Wellsa 'Wyspa doktora Moreau'. Scenariusz napisze człowiek odpowiedzialny za film X-Men: Pierwsza klasa.

Autorem scenariusza do serialu mającego nosić tytuł Moreau będzie Zack Stentz. Oprócz napisania skryptów do świetnego filmu z serii X-Men, pracował on także przy serialu Andromeda, Terminator: Kroniki Sary Connor, Flash czy filmie Na krańcu świata, który zrealizowany był dla platformy Netflix.

Serial rozgrywać ma się w czasach nam współczesnych i czerpać z obecnych zdobyczy cywilizacyjnych. Stentz uważa, iż teraz jest idealny czas na to, aby ponownie odwiedzić wyspę doktora Moreau i wprowadzić go do naszego, nowoczesnego świata pełnego genetycznych modyfikacji, co dla Wellsa mogłoby być niepojęte.

Oto oficjalny opis książkowej fabuły:

Edward Pendrick, jedyny ocalały z katastrofy statku rozbitek, trafia na tajemniczą wyspę, którą zamieszkuje ekscentryczny, genialny naukowiec doktor Moreau oraz jego pomocnik Montgomery. Pasją doktora Moreau jest fizjologia – nieustannie pracuje nad krzyżowaniem rozmaitych gatunków zwierząt, wzbogacając je jednocześnie o ludzkie cechy. Te przerażające i makabryczne eksperymenty wkrótce wymykają się spod kontroli i na wyspie zaczyna się prawdziwy horror.

Produkcja Moreau wprowadzi jednak prawdopodobnie dość znaczące zmiany w fabule, bowiem szalonym naukowcem nie będzie mężczyzna, a kobieta – dr Jessica Moreau. Prowadzi ona wizjonerskie badania w dziedzinie inżynierii genetycznej i skupia na sobie uwagę pewnego miliardera, który nie mając żadnych granic pragnie osiągnąć kolejny etap w ewolucji człowieka.

