Zemsta kobiety może być straszna - zobaczcie zwiastun ''Army of One'' z Ellen Hollman

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź całkiem nieźle zapowiadającego się akcyjniaka z Ellen Hollman w roli głównej. Mowa o filmie Army of One w reżyserii Stephena Durhama.

Hollman, to aktorka znana z serialu Spartakus, w którym wcielała się w rolę Saxy. Wystąpiła także w tegorocznej komedii przygodowej Love and Monsters. W Army of One wciela się w kobietę należącą do sił specjalnych Brenner Baker, która podczas jednej z wypraw ze swoim mężem natrafia na bezwzględnych handlarzy narkotykami. Ci chwytają ich oboje, mordują jej męża, a ją pozostawiają na pewną śmierć. Jednak popełnili błąd – nie upewnili się, że kobieta nie przeżyje. Teraz pełna złości i chęci zemsty Brenner wyrusza na morderczą misję, której celem są jej byli oprawcy.

Poniżej wspomniana zapowiedź oraz plakat promujący film.

Za reżyserię filmu odpowiada Stephen Durham, mający na swoim koncie takie filmy jak Seduction School czy Bloodlines. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Mary Ann Barnes i Davidem Dittlingerem. W obsadzie Army of One oprócz Hollman znajdują się także Matt Passmore, Geraldine Singer, Gary Kasper, Cameron Bowen, Stephen Dunlevy i Kendra Carelli.

Premiera filmu w Internecie i na DVD odbędzie się 15 grudnia 2020 roku.

Źrodło: comingsoon