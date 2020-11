Weekend! Nocne Szaleństwo czas zacząć z Nowymi Horyzontami i American Film Festiwal 0

Piątek? To idealny czas na rozpoczęcie Nocnego Szaleństwa. W programie: trip (w przenośni i dosłownie) do Meksyku, spotkanie z fetyszystą obuwia, który został premierem Kanady, najazd libertynów na angielską wieś, atak intruza na struny głosowe oraz wycieczka na kemping dla nudystów. To będzie piękny początek weekendu.

Skoro w menu pojawiło się już Nocne Szaleństwo, doskonałym uzupełnieniem dla wszystkich filmów z tej sekcji będzie dzisiejsza domówka online z Nowymi Horyzontami i American Film Festival. W programie dużo dobrej muzyki i moc innych atrakcji. Łączymy się na żywo z festiwalem via Zoom na tej stronie. Uwaga! Miejsca są limitowane, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie z Philippem Yuryevem

Dziś o godz. 17:00 warto odwiedzić kanał Nowych Horyzontów w serwisie YouTube, gdzie Adam Kruk będzie rozmawiał (na żywo) z Philippem Yuryevem, autorem Wielorybnika, prezentowanego w sekcji Odkrycia.

Filmawkowy Klub Dyskusyjny

Jak to jest być ptakiem? Jak wygląda świat z punktu widzenia skorupiaków? Jak opowiadać historie z perspektywy zwierząt hodowlanych? Podczas dzisiejszego spotkania klubu Filmawki porozmawiamy o filmowych portretach związków zwierząt i ludzi. W dyskusji udział wezmą: Małgorzata Sadowska i Ewa Szabłowska (programerki Nowych Horyzontów) oraz Sebastian Smoliński (krytyk filmowy). Zaczynamy o godz. 18:00 na facebookowym profilu Filmawki.

Gala zamknięcia i wręczenie nagród

Ostatniego dnia festiwalu zapraszamy na transmisję gali zamknięcia 20. Nowych Horyzontów i 11. American Film Festival. W niedzielny wieczór dowiemy się, które tytuły z Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty oraz sekcji Spectrum i American Docs najbardziej podobały się festiwalowej publiczności. Poznamy też laureata Grand Prix wyłonionego spośród filmów prezentowanych w konkursie NH oraz nagrody dla najmłodszej twórczyni lub twórcy prezentującego swój film w ramach festiwalu; fundatorami nagrody są Grażyna Błęcka-Kolska i Jan Jakub Kolski. Transmisja gali rozpocznie się 15 listopada o godz. 18:00 na facebookowym profilu Nowych Horyzontów.

Grand Prix przyzna jury w składzie: Dorota Lech (programerka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto), Krzysztof Skonieczny (reżyser), Monika Strzępka (reżyserka teatralna), Klaudia Śmieja (producentka filmowa) oraz Greg Zgliński (reżyser, scenarzysta, operator).

Tymczasem wracamy do kina domowego i wam też to zalecamy, bo to ostatki z takim wybornym menu filmowym dostępnym online. Śledźcie na fdb.pl recenzje z największych potężnych uderzeń – DAU. Natasha., Tato

Źródło: NH i AFF.