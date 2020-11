Raczej nie doczekamy się kontynuacji ''Suspirii'' 0

Nominowany do Oscara za film Tamte dni, tamte noce Luca Guadagnino nie ma dobrych wieści dla fanów swojego ostatniego horroru Suspiria. Prawdopodobnie ze względu na porażkę kasową, nigdy nie doczekamy się jego kontynuacji.

Początkowo jak mówi reżyser Suspirii z 2018 roku miała być ona pierwszym filmem z dwóch zaplanowanych. Jednak teraz patrząc na to, iż film nie zarobił tyle ile się spodziewano i nie okazał się wielkim sukcesem, Guadagnino nie wyobraża sobie, aby kiedykolwiek miał ochotę na kolejny film z tej serii.

Cóż, 'Suspiria' pierwotnie nosiła tytuł 'Suspiria: Cześć 1'. Tak nazywaliśmy ją w scenariuszu i później. To prawda. Pisarz David Kajganich i ja naprawdę myśleliśmy, że to może być pierwsza połowa większej historii. Mogę powiedzieć, że w drugiej części fabuła miała zostać podzielona na pięć różnych stref czasowych i przestrzeni. powiedział Guadagnino

Jedną z bohaterek miała być Helena Markos, która będąc szarlatanką w 1200 roku w Szkocji w jakiś sposób zyskała sekret długowieczności. dodał

Tak przedstawia się fabuła Suspirii:

Amerykańska tancerka Susie Bannon (Dakota Johnson), udaje do Berlina, aby rozpocząć naukę w tamtejszej, prestiżowej szkole baletu. Jej przyjazd zbiega się w czasie z tajemniczym zniknięciem Patricii (Chloë Grace Moretz) jednej z wychowanek akademii. Susan, czyniąca niesamowite postępy pod okiem ekscentrycznej dyrektor artystycznej szkoły – Madame Blanc (Tilda Swinton), szybko zaprzyjaźnia się z inną tancerką Sarą (Mia Goth). Kiedy w szkole dochodzi do kilku mrożących krew w żyłach incydentów, obie dziewczyny zaczynają nabierać podejrzeń, co do prawdziwej natury akademii. Wkrótce Susie pozna jej największy, mroczny sekret.

