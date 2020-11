"Będziemy bohaterami" - pierwsze zdjęcia nowego filmu Roberta Rodrigueza 0

Netflix udostępnił pierwsze zdjęcia z nowego filmu Będziemy bohaterami! Jest to familijny film przygodowy w reżyserii Roberta Rodrigueza.

Robert Rodriguez nakręcił nowy film, który z pewnością przypadnie do gustu fanom jego twórczości. Po pierwszych fotosach, które zostały udostępnione przez platformę streamingową Netflix, można wywnioskować, że popularny filmowiec wraca poniekąd do swoich korzeni i tworzy kino zbliżone do serii "Mali agenci". Robert Rodriguez oprócz wyreżyserowania produkcji napisał do niej również scenariusz.

O czym w ogóle opowiada film Będziemy bohaterami? Kiedy ziemscy bohaterowie zostają porwani przez najeźdźców z kosmosu, ich pociechy muszą połączyć siły i nauczyć się współpracować, by ocalić nie tylko swoich rodziców, ale i cały świat.

W obsadzie aktorskiej znaleźli się między innymi YaYa Gosselin, Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater i Boyd Holbrook. Poniżej możecie zobaczyć galerię z pierwszymi zdjęciami pokazanymi przez platformę streamingową Netflix (plus rzucić okiem na zdjęcie główne):

Premiera filmu będzie miała miejsce już na początku przyszłego roku – film pojawi się w serwisie 1 stycznia 2021 roku. Teraz czekamy na zaprezentowanie pierwszego zwiastuna!

Źrodło: Netflix