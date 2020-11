New Line Cinema i James Wan wyprodukują post-apokaliptyczny horror 0

James Wan i wytwórnia New Line Cinema szykują dla fanów kina post-apokaliptycznego prawdziwą niespodziankę. W dalszej części artykułu poznacie szczegóły.

New Line Cinema oraz James Wan łączą siły i wyprodukują niezatytułowany jeszcze horror. Produkcja powstanie na podstawie scenariusza spekulacyjnego autorstwa Joshuy Rollinsa. Reżyserią niestety nie będzie zajmował się James Wan. Ta funkcja została powierzona Bishalowi Dutta.

Na ten moment nie ma zbyt wielu informacji na temat tego projektu. Wiadomo tylko tyle, że będzie to horror, a jego akcja zostanie umiejscowiona w post-apokaliptycznym Los Angeles.

Wytwórnia New Line Cinema oraz firma producencka Jamesa Wana, czyli Atomic Monsters mają do tej pory za sobą pasmo sukcesów. To właśnie oni wspólnymi siłami stworzyli uniwersum "Obecności", które zarobiło na całym świecie ogromne pieniądze i zyskało rzeszę fanów. Na razie nie ma informacji czy nowy film będzie w jakiś sposób nawiązywał do tego świata.

New Line Cinema i Atomic Monsters słyną także z dawania szansy i odkrywania młodych filmowców. Bishal Dutta kręcił do tej pory głównie krótkometrażowe produkcje – najgłośniejszą z nich jest "Inferno" z 2019 roku.

