Telewizja CW przygotowuje spin-off serialu "Black Lightning" 0

Telewizja CW przygotowuje nowy serial komiksowy, który będzie spin-offem produkcji Black Lightning. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Nowa seria będzie nosiła tytuł "Painkiller" i jak nie trudno się domyślić to właśnie ta postać będzie głównym bohaterem opowieści. Gwiazdą spin-offu będzie oczywiście Jordan Calloway, który tę samą postać kreował w serii Black Lightning.

Khalil Payne człowiek z burzliwą przeszłością i poczuciem winy to super zabójca o pseudonimie Painkiller, który był zarówno członkiem gangu Tobiasa Whale’a, jak i bronią agenta Odella oraz jego tajnej organizacji A.S.A. tworzącej meta ludzi. Teraz Khalil Payne zamierza zdystansować się od wszystkich i znaleźć spokój, który niestety nigdy nie przychodzi łatwo dla ludzi takich, jak on. Gdy jego brutalna i destrukcyjna przeszłość po raz kolejny daje o sobie znać, musi porzucić nowy początek i obrać nową misją: wymierzyć sprawiedliwość tam, gdzie kiedyś wymierzał karę. Żeby to zrobić najpierw będzie musiał uporać się i okiełznać swoją ciemną stronę mocy.

Showrunner Black Lightning Salim Akil napisze, wyprodukuje i wyreżyseruje odcinek pilotowy. Pierwszy odcinek spin-offu będzie jednocześnie siódmym odcinkiem czwartego sezonu Black Lightning. Jego premiera będzie miała miejsce w lutym 2021 roku.

Spin-off jest produkowany przez Berlanti Productions, Akil Productions i DC Entertainment we współpracy z Warner Bros Television.

