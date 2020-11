"Let Them All Talk" - zwiastun nowego filmu Stevena Soderbergha z Meryl Streep w roli głównej 0

HBO Max zaprezentowało pierwszy zwiastun nowego filmu w reżyserii Stevena Soderbergha. Produkcja nosi tytuł Let Them All Talk, a główną rolę gra Meryl Streep. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Komedia Let Them All Talk opowiada historię znanej autorki Alice Hughes (w tej roli Meryl Streep), która udaje się w podróż z przyjaciółkami w nadziei na wyleczenie starych ran. Wraz z nią wyrusza również jej siostrzeniec, który zamierza towarzyszyć starszym paniom, dopóki nie znajdzie się w związku z młodą agentką literacką. Gdy wszyscy razem zostają zamknięci na statku wycieczkowym, napięcie zaczyna rosnąć, a Alice Hughes jest zmuszona stawić czoła różnym wyzwaniom, które mogą doprowadzić do skrzywdzenia tych, których kocha najbardziej.

Obsada filmu prezentuje się wybornie. Oprócz Meryl Streep w roli głównej, na ekranie pojawią się także Candice Bergen i Dianne Wiest w rolach przyjaciółek. Lucas Hedges zagra siostrzeńca Alice Hughes, natomiast Gemma Chan agentkę literacką. Autorką scenariusza jest laureatka Stypendium MacArthura, Deborah Eisenberg.

Dla Meryl Streep będzie to kolejny film Stevena Soderbergha, w którym zagra. W ubiegłym roku aktorkę mogliśmy oglądać w produkcji zatytułowanej Pralnia. Niestety nie był to zbyt udany projekt, dlatego liczę na to, że Let Them All Talk będzie zadość uczynieniem cenionego duetu.

Let Them All Talk pojawi się w ofercie HBO Max 10 grudnia.

Źrodło: HBO Max