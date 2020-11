Walt Disney od jakiegoś czasu spoglądał w stronę Kevina McCallistera i nosił się z podjęciem tematu zrebootowania świątecznego klasyka. Jakiś czas temu podano do informacji publicznej, że reżyserem nowej wersji zostanie Dan Mazer, czyli człowiek odpowiedzialny za takie filmy jak Daję nam rok czy Co ty wiesz o swoim dziadku?. Będzie on pracował na scenariuszu autorstwa duetu

- Mikey Day i Streeter Seidell. W rolę główną, czyli Kevina wcieli się Archie Yates, którego mogliśmy oglądać w filmie Jojo Rabbit.

Reżyser oryginału Chris Columbus aktualnie zajęty jest promowaniem swojego nowego filmu dla Netfliksa – Kronika świąteczna 2. Filmowiec odniósł się jednak do rewelacji związanym z rebootem Kevina samego w domu.