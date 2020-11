Sylvester Stallone dołącza do obsady "The Suicide Squad" 1

James Gunn po raz kolejny zaprosił Sylvestra Stallone’a do współpracy. Aktor pojawi się w komiksowym widowisku o Legionie samobójców.

James Gunn ogłosił za pośrednictwem mediów, że Sylvester Stallone dołączył do obsady aktorskiej widowiska The Suicide Squad. Niestety jego rola pozostaje wielką tajemnicą obu panów. Tak czy siak zaangażowanie tak wielkiej ikony amerykańskiego kina akcji do filmu komiksowego to zawsze świetna wiadomość.

Zaczęto spekulować, że Stallone może użyczyć głosu postaci znanej, jako King Shark, w którego wciela się Steve Agee. Jeśli ta plotka okaże się prawdą, wówczas fani nie powinni mieć problemu z rozpoznaniem charakterystycznego głosu Stallone’a. Jeszcze odnośnie Steve’a Agee’a to warto przypomnieć, że on w filmie Gunna zagra dwie postacie – tą drugą jest John Economos.

Przypomnijmy, że Sylvester Stallone miał już okazję zagrać w produkcji Jamesa Gunna. Aktor zaliczył gościnny występ w superprodukcji należącej do Kinowego Uniwersum Marvela – Strażnicy Galaktyki vol. 2. Odtwórca ról Johna Rambo oraz Rocky’ego Balboy wcielił się wówczas w Stakara Ogorda.

The Suicide Squad nie będzie klasyczną kontynuacją filmu z 2016 roku. Jest to raczej reboot, w którym pojawi się kilka postaci z filmu Davida Ayera. Na ten moment premiera zaplanowana jest na 6 sierpnia 2021 roku.

Źrodło: Instagram