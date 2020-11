Powstanie serialowa wersja filmu ''M jak morderstwo'' - producentką Alicia Vikander 0

Pamiętacie kultowy kryminał w reżyserii Alfreda Hitchcocka z 1954 roku? Dla MGM/UA Television powstanie serialowa wersja tego filmu, a jego produkcją zajmie się Alicia Vikander – filmowa Lara Croft.

fot. materiały prasowe

W projekt zaangażowany jest także Terence Winter oraz Michael Mitnick. Obaj panowanie pracowali już razem przy muzycznej produkcji HBO Vinyl. Mitnick napisze scenariusz do serialu, a Winter wraz z Vikander, Andrew Mittmanem i Lloyd Braunem pełnią funkcję producentów wykonawczych.

Vikander jest także przymierzana do tego, aby zagrała główną rolę w serialu. Projekt ten oparty będzie na filmie Hitchococka i na brytyjskiej sztuce Fredericka Knotta, będącej podstawą do filmu z lat 50. Serial ma ukazać nam wszystko z kobiecego punktu widzenia. Będzie to zupełnie nowe spojrzenie na tą historię.

Główny bohater to Tony Wendice, który odkrywa zdradę swojej żony Margot. Wtedy w jego głowie rodzi się idealny plan zabójstwa. Wynajmuje i szantażuje faktami z przeszłości swojego dawnego kolegę. W tym perfekcyjnym planie coś poszło jednak nie tak. W czasie napaści niedoszły morderca sam zostaje zamordowany, a biedna Margot oskarżona o zabójstwo i aresztowana. Jej kochanek i detektyw muszą znaleźć na czas "klucz" do rozwiązania sprawy.

Źrodło: variety