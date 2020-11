Powstanie nowy serial DC od The CW - to ''Wonder Girl'' 0

The CW pracuje nad nowym superbohaterskim projektem. Powstanie serial 'Wonder Girl' oparty na bohaterach DC stworzonych przez ilustratorkę Joëlle Jones.

Autorką scenariusza do serialu będzie Dailyn Rodriguez. Fabuła produkcji skupi się na bohaterce imieniem Yara Flor. Kobieta ta jest córka amazońskiego wojownika i brazylijskiego boga rzeki. Odkrywa ona w sobie nadprzyrodzoną moc i zostaje Wonder Girl. Dzięki nowym umiejętnością będzie walczyć z siłami zła, które chcą opanować i zniszczyć świat.

Yara Flor będzie pierwszą główną bohaterką latynoskiego pochodzenia, która występuje w serialu DC. Jak na razie nie wiadomo kto wcieli się w tą postać. Kogo byście typowali?

Flor niedawno ujawniona została jako nowa Wonder Woman. Yara pojawi się w Future State: Wonder Woman. Będzie to część styczniowego wydarzenia Future State, podczas którego poznamy nowe uniwersum DC, nowych superbohaterów i to, jak potoczą się losy tych co już znamy.

Serial Wonder Girl dołączy do istniejącego uniwersum, na które składają się Batwoman, Legends of Tomorrow, Flash, Supermna and Lois, Supergirl i Black Lightning.

