Judd Apatow nakręci film dla Netflixa - będzie to komedia z koronawirusem w tle

Judd Apatow to reżyser, który przez ostatnie 15 lat pracował dla Universal Pictures. Teraz jak donoszą zagraniczne media dołączy on do grona tych, którzy współpracują z amerykańskim gigantem streamingowym Netflixem.