Pandemiczny thriller ''Songbird'' nie trafi do kin - premiera na VOD już w grudniu 0

Pandemiczny film Michaela Baya Songbird jak się okazuje nie trafi do kin. Osoby odpowiedzialne z STXfilms zdecydowały, iż z powodu tego, że większość kin w USA jest zamknięte, film nie będzie czekać na kinową premierę, pominie ją całkowicie i od razu trafi na VOD.

Songbird już 11 grudnia 2020 roku trafić ma na platformy VOD, a w 2021 roku pojawi się w ofercie jednej z platform streamingowych. Na ten czas nie wiadomo jeszcze, która wykupi prawa do niego.

Pandemia wpłynęła na każdy aspekt naszej działalności, od produkcji po wydanie, ale znajdujemy skuteczne i opłacalne sposoby na to, aby nasze filmy trafiały do publiczności. Przedstawienie musi trwać. 'Songbird' to ekscytujący film, który w obecnym czasie przemówi do widzów i rzuci ich na kolana. powiedział Adam Fogelson, prezez STXfilms

Za reżyserię filmu odpowiada Adam Mason. Jego fabuła rozgrywa się na 4 lata do przodu, w 2024 roku, kiedy to obecny aktualnie wirus COVID-19, zmutował do wersji COVID-23. Ta odmiana powoduje śmierć 50% zarażonych. Ludzkość zamknięta zostaje w rygorystycznych obozach. Głównym bohaterem historii ma być młody kurier Nico (K.J. Apa) odporny na zarazę. W tle przewijać się będzie miłosna historia. Chłopak postara się pokonać wszelkie przeciwności losu, aby uratować swoją ukochaną Sarę (Sofia Carson).

Źrodło: deadline