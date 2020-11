Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyser "Creeda II" kandydatem do nakręcenia nowego filmu z uniwersum "Transformers" 0

Po długich poszukiwaniach Paramount Pictures i Hasbro Studios prawdopodobnie znaleźli odpowiedniego człowieka do nakręcenia kolejnego filmu osadzonego w uniwersum wielkich, kosmicznych robotów.

Steven Caple Jr., czyli człowiek odpowiedzialny za Creeda II, znalazł się na radarze włodarzy wielkiej hollywoodzkiej wytwórni Paramount Pictures. Filmowiec miałby stanąć za kamerą kolejnego filmu należącego do franczyzy "Transformers". Według wtajemniczonych negocjacje jeszcze nie wystartowały, jednak dla producentów to właśnie on ma być najlepszym wyborem.

Paramount Pictures i Hasbro Studios zamierzają odświeżyć kasową serię. Aktualnie są w posiadaniu dwóch scenariuszy, których autorami są James Vanderbilt oraz Joby Harold. To skrypt tego drugiego został finalnie wybrany do sfilmowania, jako pierwszy. W momencie, w którym Harold zakończył prace poprawkowe nad scenariuszem, wytwórnia zdecydowała się na kolejny krok przybliżający projekt do realizacji. Na razie większych szczegółów na ten temat samej fabuły nie ma.

Franczyza filmowa "Transformers" to zdecydowanie największa marka w posiadaniu Paramount Pictures. Dotychczasowe filmy z serii zarobiły ponad 4 mln dolarów, a główna seria doczekała się spin-offu, który opowiadał o początkach Bumblebee na naszej planecie.

Źrodło: Deadline