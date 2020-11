John Boyega chciałby zagrać Bonda i ma nawet kandydata na reżysera 0

John Boyega wyraża zainteresowanie rolą Jamesa Bonda. Nie jest tajemnicą, że hollywoodzcy producenci od dawna rozglądają się za nową gwiazdą, która będzie mogła wcielić się w Agenta 007.

Jakiś czas temu Letitia Wright, która podobnie, jak John Boyega wystąpiła w miniserialu Small Axe została zapytana o to, który aktor pasowałby lepiej do roli Jamesa Bonda – wspomniany Boyega czy może Daniel Kaluuya. Młoda gwiazda stwierdziła, że to jej kolega po fachu znany z franczyzy "Gwiezdne wojny" byłby idealnym kandydatem do zagrania w kolejnych filmach o Agencie Jej Królewskiej Mości.

John Boyega został poinformowany o odpowiedzi Wright i zareagował bardzo pozytywnie. Co więcej zasugerował, że reżyserem widowiska akcji o Agencie 007 mógłby być twórca miniserialu Small Axe, Steve McQueen.

Ohh, słuchaj – Steve McQueen to reżyseruje i lecimy z tym. Moglibyśmy pokazać coś zupełnie innego. Nadal byłoby to wyrafinowane. James Bond to nadal musi być James Bond, ale coś moglibyśmy z tym zrobić.

Przed nami finałowy występ Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda. Z powodu pandemii koronawirusa premiera filmu nieco się opóźniła, jednak producenci muszą szukać nowego aktora do głównej roli. Co myślicie o kandydaturze Boyegi?

Źrodło: MTV