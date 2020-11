Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czary Niani-koszmar i podejrzany dentysta – nowe odcinki "Ben 10" w listopadzie na antenie Boomeranga 0

Odważny nastolatek i jego rodzina po raz kolejny zmierzą się z atakami kosmitów i chytrymi przeciwnikami. Ben Tennyson zrobi wszystko, żeby ocalić ludzi przed niespodziewanymi wydarzeniami. Na szczęście pomaga mu kosmiczne urządzenie na ręku – Omnitrix, dzięki któremu zamienia się w postaci o różnych mocach. Nowe odcinki serialu już 23 listopada na antenie Boomeranga.

Pewnego dnia na wycieczce kempingowej 10-letni bohater znalazł Omnitrix: sprzęt podobny do zegarka, który daje właścicielowi niezwykłe zdolności. Od tego czasu Tennysonowie wypełniają misję ratowania świata przed złem. Razem opracowują plany pokonania przeciwników, którzy utrudniają życie ludzi na Ziemi. Dzięki magicznemu zegarkowi, Ben zmienia się w jedną z dziesięciu kosmicznych postaci, takich jak: Inferno, Szybcior czy Czteroręki! Może dotrzeć w dalekie miejsca i przechytrzyć nawet najgroźniejszych rywali!

W nowych odcinkach bohaterowie wezmą udział w konkursie łyżwiarskim. Niestety, pojawi się na nim Niania-koszmar. Aby ukarać zawodników i nauczyć ich dobrych manier, zamieni ich w malutkie dzieci… Ben i Gwen będą musieli obmyślić sposób na odwrócenie tej nagłej przemiany. Innym razem, chłopiec wybierze się na wizytę do dentysty, lecz od razu zauważa, że doktor dziwnie się zachowuje… Przekonuje się, że miał rację, kiedy medyk zamienia się w potężnego Ząbiaka! W kolejnym odcinku Xingo pokaże Benowi, że nie warto spędzać całego wolnego czasu przed komputerem. Na domiar złego, złowieszczy stomatolog powróci drugi raz, by porwać właściciela nowego sklepu ze słodyczami. Bohaterom nie pozostanie nic innego, jak uruchomić Omnitrix i wkroczyć do akcji ratunkowej!

Premiera nowych odcinków Ben 10 w poniedziałek 23 listopada o 12:00. Emisja od poniedziałku do czwartku o 12:00 na antenie Boomeranga.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia