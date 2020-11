Azjatycki VR na 14. Pięciu Smakach: przygotuj gogle, posłuchaj podcastu 0

Sekcja Azjatycki VR na Pięciu Smakach to wyjątkowa okazja do wejścia w świat nowej technologii i poznania jej zaskakujących i różnorodnych zastosowań. Wystarczy najprostszy sprzęt, by odkryć VR-owe slow cinema, zmierzyć się z wirtualnym samurajem czy przenieść na jedną z małych uliczek Dżakarty.

Program sekcji Azjatycki VR

W programie Pięciu Smaków znalazł się przekrojowy zestaw filmów, prezentujących bardzo różne oblicza technologii wirtualnej rzeczywistości. Popkulturowe żarty czy film rozgrywające się w świecie gier komputerowych to jeden biegun możliwości – drugi stanowią formy paradokumentalne, takie jak pokazujące doświadczenia migrantów Owoce deszczu, czy dotykające trudnych kart historii "Bezkrwawe". W sekcji znalazło się również kino grozy i dwie niezwykłe animacje, a także ekstrawagancka propozycja łącząca nowe technologie z tradycyjną formą koreańskiej opery pansori. Warto dać się zaskoczyć!

Program sekcji:

Bezkrwawo / Bloodless, reż. Gina Kim, Korea Południowa, 12’

Czarna torba / Black Bag, reż. Qing Shao, Chiny, 12’

Dziewczynka w czerwieni / The Tag Along VR, reż. Cheng Pu-yuan, Tajwan, 8’

Geimu, reż. Dorian Goto Stone, Japonia, 23’

Owoce deszczu / Rain Fruits, reż. Youngyoon Song, Sngmoo Lee, Sergio Bromberg, Hyejin Jeon, Jinhyung Kim, Hwaeun Kim, Korea Południowa, 14’

Przebudowy / Penggantian / Replacements, reż. Jonathan Hagard, Indonezja, Japonia, Niemcy, 12’

Sim Ślepiec / SIM: The Blind, reż. Cooper Sanghyun Yoo, Korea Południowa, 6’

Twoja duchowa świątynia jest do bani / Your Spiritual Temple Sucks, reż. John Hsu, Tajwan, 10’

Dostęp do wszystkich doświadczeń VR można kupić na stronie festiwalu w cenie 30 zł za pełen pakiet filmów VR. W tej cenie można brać udział w doświadczeniach przez cały okres festiwalu. Posiadacze karnetów na Pięć Smaków nie muszą oczywiście wykupować dodatkowego dostępu.

Podcast

Filmowym pokazom na Pięciu Smakach co roku towarzyszą debaty, wykłady i spotkania z ekspertami. W tym roku one także przenoszą się do internetu – na łamy podcastu Azja kręci. Odbędzie się cykl rozmów, które odsłonią przed widzami szerszy kontekst festiwalowego programu: będą dyskusje o nowych zjawiskach w kinie, kulisach powstania prezentowanych filmów, bieżącej sytuacji w krajach Azji i filmowym świecie regionu!

Pierwszy odcinek okołofestiwalowego cyklu poświęcony zostanie sekcji Azjatycki VR i historii kina wirtualnej rzeczywistości.

Doświadczenia VR w ostatnich kilku latach z branżowej ciekawostki przeobraziły się w obowiązkowy punkt programu najważniejszych festiwali filmowych. Nowe osiągnięcie technologiczne uruchomiło falę kreatywnych pomysłów – od tych rozrywkowo-popkulturowych po niezwykle ambitne artystyczne projekty: w wirtualnej rzeczywistości można przeżyć atak trójwymiarowych zombie, ale też poznać doświadczenia migrantów czy obejrzeć awangardowy spektakl wykorzystujący efekty niemożliwe do zaprojektowania w istniejących wcześniej mediach.

W Azji znajdują się jedne z największych ośrodków, skupiających twórczą energię artystów zajmujących się filmami VR. O historii kina VR, kierunkach jego rozwoju i kulisach powstania tegorocznego programu opowiada w najnowszym odcinku "Azja kręci" kurator sekcji, Stanisław Liguziński – filmoznawca, selekcjoner festiwalowy, badacz od wielu lat zajmujący się esejem filmowym i kinem wirtualnej rzeczywistości.

Źródło: PIĘĆ SMAKÓW