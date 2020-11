To już drugi tydzień wyjątkowego projektu filmowego. Kino to magiczna przestrzeń, zachęcająca do eksperymentów, które pozwalają zdobyć wiedzę o świecie i wyrobić sobie opinię na wiele ważnych społecznie tematów. Od 10 do 23 listopada Fundacja Okonakino, współorganizator Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, zaprasza na cykl „Kino jako laboratorium II”, kontynuację zeszłorocznego programu prezentującego najciekawsze niemieckie filmy dokumentalne. To zaproszenie dla wszystkich widzów w podróż po zupełnie różnych sposobach opowiadania w kinie dokumentalnym, które najlepiej świadczą o niesamowitej kreatywności jego twórców.