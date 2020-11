Winter zrezygnował z prac nad projektem z powodu różnic twórczych. Reevesowi oraz innym producentom nie spodobał się jego pomysł na spin-off. Reżyser najnowszego filmu o przygodach Człowieka Nietoperza ma zgoła inną wizję na rozwijanie swojego uniwersum. Brak porozumienia w tej kwestii skutkować mógł jedynie rezygnacją Wintera. Już trwają poszukiwania osoby, która zajmie jego miejsce.

Akcja serialu osadzona ma być w tym samym świecie co The Batman. Całość skupić się ma na funkcjonariuszach policji z Gotham, którzy będą walczyli z tamtejszą przestępczością. Zobaczymy jak wielki rozmiar ma skala korupcji w tym mieście, a akcję będziemy śledzić oczami skorumpowanych gliniarzy. Ta z kolei osadzona zostanie rok wcześniej, niż akcja w filmie Reevesa.