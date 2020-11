Komediowy serial Hulu ''Woke'' otrzymał odnowienie na 2. sezon 0

Dwa miesiące po premierze pierwszego ośmioodcinkowego sezonu komediowego serialu Woke, platforma Hulu zdecydowała się dać produkcji zielone światło na realizację kontynuacji. Serial ukazuje problem rasizmu jaki panuje wśród amerykańskiego społeczeństwa.

fot. hulu

Produkcja zebrała bardzo dobre recenzje zarówno od krytyków, jak i publiczności. Jej głównym bohaterem jest afroamerykanin Keef. Trudni się pracą rysownika i jest na dobrej drodze do osiągnięcia zawodowego sukcesu. Jednaj pewien nieoczekiwany incydent wszystko w jego życiu zmienia. Keef zostaje wzięty za poszukiwanego bandytę i brutalnie potraktowany przez jednego z policjantów. To wydarzenie otwiera mu oczy na problem systemowego rasizmu. Co dziwniejsze przemawiać zaczynają do niego także rzeczy codziennego użytku, dając mu rady i nowe spojrzenie na świat. Keef musi odnaleźć się teraz w swoim nowym życiu, lawirując pomiędzy głosami i ideami, nie niszcząc tego co do tej pory już osiągnął.

W głównej roli gwiazda serialu Jess i chłopaki – Lamorne Morris. Za scenariusz i produkcję serialu odpowiada rysownik Keith Knight, którego osobiste doświadczenia są podstawa fabularną serialu. Drugi sezon również składać będzie się z ośmiu epizodów.

