Tom i Jerry powracają! Zobaczcie zwiastun nowego filmu od Warner Bros

Kultowe postacie popkultury powracają na wielki ekran. Studio Warner Bros. ujawniło pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu Tom i Jerry. Przygód szalonego kota i myszy ciąg dalszy!

Tom i Jerry to postacie stworzone przez Williama Hanna i Josepha Barbera 60 lat temu. Od tej pory byli oni bohaterami wielu filmów i seriali animowanych. Tom to kot, który przez cały czas chce pozbyć się ze swojego życia myszy imieniem Jerry. Tej zawsze udaje się ujść z życiem i wielką przyjemność sprawia jej robienie swojemu prześladowcy na złość, co skutkuje wieloma zabawnymi sytuacjami.

Nadchodzący film jest hybrydą, na którą składa się gra aktorska połączona z animacją CGI. W głównej roli występuje Kayla, nowa pracownika ekstrawaganckiego hotelu, która zatrudnia Toma, aby pozbył się Jerry’ego. Zbliża się bowiem wielka uroczystość, której nic nie może popsuć.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co sądzicie o tej propozycji Warner Bros.? Czy takie pomieszanie animacji z filmem live-action przypada Wam do gustu?

W rolach głównych występują Chloë Grace Moretz jako Kayla i Michael Peña jako Terrance, zastępca dyrektora hotelu. Partnerują im m.in. Rob Delaney, Colin Jost i Ken Jeong. Za reżyserię odpowiada Tim Story, który pracował na scenariuszu autorstwa Kevina Costello.

Kinowa premiera filmu Tom i Jerry zaplanowana jest na 5 marca 2021 roku.

