Viagra, lek firmy Pfizer tematem nowego muzycznego filmu Spike'a Lee 0

Spike Lee uhonorowany w zeszłym roku Oscarem za film Czarne Bractwo. BlacKkKlansman nie osiada na laurach. Podczas, gdy świat elektryzuje informacja o szczepionce na koronawirusa firmy Pfizer, Lee postanowił zrealizować film o innym słynnym leku tego samego koncernu – viagrze.

fot. materiały prasowe

Projekt ma być musicalem. Lee będzie reżyserem oraz współautorem scenariusza wraz z Kwame Kwei-Armah, który odpowiada za film Walter's War z 2008 roku. Podstawą fabularną będzie artykuł Davida Kushnera All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra opublikowany na łamach magazynu Esquire.

Musical zainspirowany będzie prawdziwą historią powstania leku na zaburzenia erekcji. Lek ten początkowo służyć miał leczeniu bólu w klatce piersiowej związanego z sercem, jednak potem odkryto jego niezwykłe właściwości co dało mu sukces na światową skalę.

Za muzyczną oprawę filmu odpowiedzą amerykański piosenkarz Mark Stewart znany pod pseudonimem Stew i Heidi Rodewald. To duet odpowiedzialny za musical Passing Strange z 2009 roku nagrodzony prestiżową nagrodą Tony.

Film nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Lee zajmie się również jego produkcją wraz z Mattem Jacksonem.

Źrodło: deadline