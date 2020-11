Operator Tobias Schliessler wspomina pracę z Chadwickiem Bosemanem na planie filmu "Ma Rainey: Matka bluesa" 0

Ma Rainey: Matka bluesa jest ostatnim filmem, w którym dane było zagrać Chadwickowi Bosemanowi przed śmiercią. Wielkimi krokami zbliża się premiera produkcji, która już w grudniu zagości w serwisie streamingowym Netflix.

W między czasie operator filmowy Tobias Schliessler miał okazję udzielić wywiadu, w którym został zapytany o jego ulubione ujęcie z filmu Ma Rainey: Matka bluesa.

Jednym z momentów, o którym nigdy nie zapomnę jest niesamowicie emocjonalna scena, w której Chadwick mówi na temat swojej zgwałconej matki. Patrzyłem wtedy na ekrany i chciałem dać nieco więcej światła na jego oczy, aby pokazać te wszystkie emocje. To było niesamowite doświadczenie móc oglądać tego aktora w akcji.

powiedział Schliessler

Ma Rainey: Matka bluesa jest adaptacją sztuki Augusta Wilsona, którego pracę swego czasu postanowił na ekran przenieść również Denzel Washington. Mowa oczywiście o produkcji zatytułowanej Płoty. Teraz Washington był jednym z producentów filmu o legendarnej piosenkarce Ma Rainey.

Oglądałem sztukę na YouTube, ale nie jako wizualne odniesienie. Wcześniej widziałem "Płoty", które uważam za niesamowity film i to dało mi pewne pomysły odnośnie tonów. To stanowiło za mój background.

dodaje operator filmowy

Tobias Schliessler to człowiek, który miał okazję pracować z wieloma hollywoodzkimi filmowca, wśród nich są między innymi Peter Berg czy Bill Condon. Teraz do współpracy zaprosił go George C. Wolfe. To czy obu panom udała się współpraca dowiemy się niedługo. Premiera Ma Rainey: Matka bluesa już 18 grudnia w serwisie Netflixa.

Źrodło: Variety