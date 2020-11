Zakończyły się zdjęcia do "Krzyku 5" 0

Zdjęcia do kolejnej odsłony cyklu "Krzyk" dobiegły końca. W 2022 roku fani horrorów doczekają się powrotu Ghostface’a.

Spyglass Media oraz Paramount Pictures zapowiedziały, że 14 stycznia 2022 roku do kin wejdzie horror Krzyk 5. Zdjęcia do filmu właśnie dobiegły końca i teraz przed twórcami zadania związane z postprodukcją. Przypomnijmy, że piąta część popularnej serii grozy została wyreżyserowana przez duet – Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett. Pracowali oni na scenariuszu, który został przygotowany przez Jamesa Vanderbilta oraz Guya Busicka.

Na ten moment Krzyk 5 nie ma żadnego oficjalnego tytułu, ale można bezpiecznie założyć, że będzie promowany kolejną cyferką, jak to miało miejsce przy okazji poprzednich filmów. Niestety nie jest również znany opis fabuły. Co prawda do premiery filmu zostało jeszcze trochę czasu, jednak fani na pewno chcieliby zobaczyć jakiś teaserowy zwiastun. Liczymy na to, że twórcy i producenci niebawem nam go zaprezentują.

W obsadzie aktorskiej znalazło się miejsce dla starej gwardii, która od zawsze jest kojarzona z cyklem "Krzyk". Na ekranie pojawią się David Arquette i Courteney Cox, którzy powrócą jako Dewey Riley i Gale Weathers oraz Neve Campbell, czyli ekranowa Sidney Prescott. Nowe nazwiska w obsadzie to: Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown i Mikey Madison.

Źrodło: Bloody-Disgusting