Znamy laureatki i laureatów 20. MFF Nowe Horyzonty i 11. American Film Festival

Jury 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty przyznało Grand Prix Metamorfozie ptaków (A metamorfose dos pássaros) w reżyserii Catariny Vasconcelos. Film portugalskiej reżyserki został uznany za najlepszy, spośród 12 konkursowych tytułów, także przez festiwalową publiczność.

Za film-esej, który destyluje z pamięci hipnotyzujące obrazy i konstruuje w wyobraźni czułe słowa, mające moc panowania nad czasem — oswajania przeszłości i uzdrawiania przyszłości. Za wizualny list miłosny do wszystkich naszych mam, w którym to, co intymne i prywatne, wciągając nas w swoją poetycką przestrzeń, staje się dzięki sile metafory i aurze baśni czymś osobistym i uniwersalnym. Za humanistyczno-przyrodniczy traktat o pielęgnowaniu więzi międzyludzkich i więzi łączących człowieka z Naturą, przypominający nam, że przenikają się one w sposób organiczny i ponadczasowy, a my, tak jak ptaki, morza i drzewa, jesteśmy jedną z wielu części składowych Wszechświata. Za dzieło dające ukojenie i niosące nadzieję, czego wszyscy teraz tak szczególnie potrzebujemy – tak swój werdykt uzasadnia jury w składzie: Dorota Lech (selekcjonerka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto), Krzysztof Skonieczny (reżyser), Monika Strzępka (reżyserka teatralna), Klaudia Śmieja (producentka filmowa) oraz Greg Zgliński (reżyser, scenarzysta, operator).

Jury postanowiło przyznać także wyróżnienie dla filmu O niedogodności narodzin (The Trouble with Being Born) w reżyserii Sandry Wollner.

Nagrody dla filmów z sekcji Spectrum i American Docs. Podczas gali zamknięcia poznaliśmy również zwycięzców 11. American Film Festival.

Tradycyjnie jurorem AFF była publiczność, głosująca na swoje ulubione filmy. Spośród 13 fabuł w sekcji Spectrum najlepsza okazała się Surogatka (The Surrogate) w reżyserii Jeremy’ego Hersha. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę w wysokości 10000 USD.

Z 11 filmów sekcji American Docs publiczność wybrała dokument Barbara Lee. Prawdziwa władza (Truth to Power: Barbara Lee Speaks For Me) w reżyserii Abby Ginzberg. Zwycięski film otrzymał nagrodę w wysokości 5000 USD ufundowaną przez BNY Mellon.

Nagroda im. Zuzanny Jagody Kolskiej

Po raz trzeci na festiwalu została także przyznana Nagroda im. Zuzanny Jagody Kolskiej dla najmłodszej twórczyni biorącej udział w Nowych Horyzontach.

Wyróżnienie, które w tym roku trafiło w ręce Suzanne Lindon, reżyserki pokazywanego w programie festiwalu filmu Szesnaście mgnień wiosny (Seize printemps), jest gestem wsparcia talentu autorki.

Niedługo na fdb.pl recenzje zwycięskich filmów, a już kilka zachwytów o oszałamiających tytułach się pojawiło. Część z nich trafi do dsytrybucji, więc jeżeli nie uczestniczyliście w festiwalu bądź celowaliście w inne tytuły i wzrok nie wytrzymał 10 dni uczty, to będzie jeszcze niejedna szans spotkać się z niektórymi tytułami.