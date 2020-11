Netflix ogłosił nowy polski serial oryginalny "Otwórz oczy" – tajemniczą historię z gatunku science-fiction o losach nastoletniej Julki, która w następstwie tragicznego wypadku trafia do ośrodka leczenia amnezji. Kiedy jednak Julka zaczyna mieć dziwne sny, które wydają się jej aż nazbyt realne, zaczyna kwestionować rzeczywistość i stara się uciec z ośrodka, jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy: ten świat nie jest tym, czym się wydaje. Sześcioodcinkowy serial wyreżyserowali Anna Jadowska oraz Adrian Panek. Serial produkuje MediaBrigade, a producentami wykonawczymi są Marcin Kurek oraz Cyprian Marchewka.

W serialu zobaczymy debiutującą Marię Wawreniuk, która wcieli się w postać Julki oraz Ignacego Lissa w roli tajemniczego Adama, który staje się przewodnikiem dziewczyny po ośrodku. Serial jest na etapie postprodukcji, a premiera na Netflix odbędzie się w 2021 roku.

Cieszymy się ogromnie, że już w przyszłym roku będziemy mogli zaprezentować użytkownikom Netflix w Polsce i na całym świecie tę wyrazistą i poruszającą historię. "Otwórz oczy" to zrodzona z ogromnej wyobraźni wyjątkowa opowieść o dojrzewaniu widziana oczami współczesnych bohaterów z zaostrzonej perspektywy. mówiła Anna Nagler, dyrektor produkcji oryginalnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej komentuje nową produkcję Netflix

Anna Jadowska, reżyserka serialu dodaje natomiast:

"Otwórz oczy" to intrygująca opowieść o wchodzeniu w dorosły świat i poszukiwaniu własnej tożsamości. Dla mnie interesujące w pracy nad tą historią było to, że opisując drogę głównej bohaterki sięgnęliśmy również do jej świata wewnętrznego. A pełna energii i pomysłów obsada, składająca się głównie z młodych aktorów, często pierwszy raz pojawiających się na ekranie, stworzyła atmosferę, która mam nadzieję, będzie odczuwalna w serialu.