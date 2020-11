Przez Marvel Cinematic Universe przewinęła się ogromna ilość aktorek i aktorów. Jedną z takich osób jest Kate Mara, która z pewnością liczyła na nieco więcej po swoim krótkim występie w widowisku Iron Man 2. Poniżej znajduje się materiał wideo dla tych, którzy nie pamiętają momentu, w którym Mara pojawia się na ekranie:

Miałam spotkanie z Jonem Favreau i powiedział mi: "To bardzo, bardzo mała scena, ale jest z Robertem Downeyem Jr. i mną. Będzie naprawdę fajnie. Później te postacie pojawią się w dużo znaczącej roli". Co prawda nie była to obietnica, ale dla mnie była to pewna sugestia. Dlatego przyjęłam tę ofertę, pomyślałam: "Hej, jeśli jest taka szansa, dlaczego nie spędzić wieczoru pracując z Robertem Downeyem Jr. i Jonem Favreau? Świetna sprawa, uwielbiam ich obu. Są niesamowici. To będzie dobre doświadczenie". I dokładnie na tym się skończyło, na niczym więcej, ale było fajnie. Kręciliśmy do czwartej nad ranem. To tylko dziwne cameo, które nie przerodziło się w nic więcej. Ale ja się tym nie przejmuję.

mówiła aktorka w wywiadzie dla Collidera