Grupa nastolatek uwięziona na bezludnej wyspie w zwiastunie młodzieżowego serialu Amazona ''The Wilds'' 0

Platforma Amazon zaprezentowała światu pierwszą zapowiedź swojego nowego młodzieżowego serialu The Wilds. Uwięzione na bezludnej wyspie nastolatki muszą walczyć o przetrwanie. Premiera serialu już w grudniu.

fot. EW

Fabuła The Wilds koncentruje się wokół grupy nastoletnich dziewcząt, które po katastrofie lotniczej uwięzione zostają na bezludnej wyspie. Muszą walczyć o przetrwanie. Aby im się to udało, niezbędnym jest współpraca. Początkowo im ona nie idzie, bowiem każda z dziewcząt pochodzi z innego środowiska i ciężko im się porozumieć. Jednak po początkowych starciach i odkryciu swoich tajemnic i traum rozpoczynają wspólne przetrwanie. Coś tu jest jednak nie tak… Jak się z czasem okaże nie trafił one na wyspę wcale przypadkiem. Biorą bowiem udział w ekscentrycznym eksperymencie społecznym.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za serial odpowiada Sarah Streicher. The Wilds wyreżyserowała Susanna Fogel. W obsadzie aktorskiej znajdują się Sarah Pidgeon jako Leah Rilke, Mia Healey jako Shelby Goodkind, Jenna Clause jako Martha Blackburn, Erana James jako Toni Shalifoe, Reign Edwards jako Rachel Reid, Helena Howard jako Nora Reid, Shannon Berry jako Dot Campbell i Sophia Ali jako Fatin Jadmani.

Debiut The Wilds na Amazonie odbędzie się 11 grudnia 2020 roku. Serial składa się z dziesięciu odcinków.

Źrodło: ew.com