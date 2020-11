Ujawniono odtwórcę Trashcan Mana - to Ezra Miller

Jak donoszą zagraniczne media nareszcie ujawniono odtwórcę roli Donalda Elberta znanego jako Trashcan Man w serialu Bastion będącego adaptacją powieści Stephena Kinga . To Ezra Miller .

Aktora tego kojarzyć możemy z roli Flasha w produkcjach DC takich jak Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, Legion samobójców czy serial Arrow. Wystąpi także w oczekującym na premierę Zack Snyder's Justice League. Miller należy również do uniwersum Harry’ego Pottera. Wcielił się bowiem w postać Credence Barebone w dwóch filmach z serii Fantastyczne zwierzęta.