''Wonder Woman 1984'' jednak trafi na HBO Max! Premiera w grudniu

Warner Bros. po wielokrotnym opóźnianiu premiery widowiska z Gal Gadot w roli głównej nie zamierza dłużej czekać. Podjęta została decyzja o tym, iż film Wonder Woman 1984 trafi jednak do serwisu streamingowego.

fot. materiały prasowe

Obecną datą premiery filmu jest 25 grudnia 2020 roku. Data ta zostaje utrzymana. Film pojawi się w ofercie platformy HBO Max. Równocześnie będzie także puszczany w tych kinach w USA, które pozostaną otwarte i zechcą pokazać komiksowe widowisko.

Produkcja na platformie dostępna będzie przez miesiąc bez żadnych dodatkowych opłat, jak było to w przypadku filmu Mulan. Po tym czasie trafić ma na VOD. Z kolei w krajach, w których serwis HBO Max nie jest jeszcze dostępny, kinowa premiera zaplanowana jest na 16 grudnia br.

Film Wonder Woman 1984 jest kontynuacją przeboju z 2017 roku o superbohaterce wykreowanej przez DC. Wonder Woman przenosi się w czasie do lat 80 XX wieku, gdzie musi stawić czoło dwojgu zupełnie nowym przeciwnikom: Maxowi Lordowi i The Cheetah.

Patty Jenkins wyreżyserowała obraz na podstawie scenariusza, który napisała z Geoffem Johnsem i Davidem Callahamem, opartego na pomyśle jej i Johnsa oraz na postaciach wykreowanych przez DC.

Źrodło: CNN