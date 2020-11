Zendaya i John David Washington na pierwszym zdjęciu z filmu ''Malcolm i Marie'' 0

Platforma Netflix we wrześniu tego roku sfinalizowała umowę opiewającą na kwotę 30 mln dolarów, dzięki której nabyła prawa do filmu 'Malcolm i Marie'. Teraz serwis w mediach społecznościowych udostępnił pierwsze zdjęcie z tego romantycznego dramatu. Ustalona została także data premiery.

fot. materiały prasowe

W głównych rolach występują gwiazda serialu Euforia Zendaya oraz John David Washington, którego w ostatnim czasie podziwiać mogliśmy w filmie Czarne Bractwo. BlacKkKlansman oraz Tenet.

Co do fabuły filmu wiadomo niewiele. Washington wciela się w filmowca, który po uroczystej premierze swojego nowego filmu, wraca do domu ze swoją dziewczyną – w tej roli Zendaya. Oboje oczekują na nieuchronny finansowy sukces filmu. Wieczór jednak nagle zmienia się o 180 stopni, gdy pojawiają się nowe informacje dotyczącego ich miłosnej relacji. Wszystko to wystawi na próbę siłę ich miłości.

Poniżej zdjęcie w lepszej jakości.

Pomysł na film wyszedł podobno od samej Zendayi, która po tym jak wstrzymano zdjęcia do drugiego sezonu serialu Euforia zapytała Sama Levinsona o to, czy dałby radę napisać i wyreżyserować film z nią w roli głównej. Ten stanął na wysokości zadania i pomysł na film powstał w zaledwie kilka dni.

Premiera filmu Malcolm i Marie zaplanowana została na 5 lutego 2021 roku na Netflix.

Źrodło: ComingSoon, Twitter